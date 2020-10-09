Ибрагимович сообщил, что вылечился от коронавируса
- Reuters
«Вы вылечились!» Органы здравоохранения предупредили меня: «Карантин закончился, можете выходить!» — написал Ибрагимович в своём Twitter, прикрепив к сообщению хештеги «К чёрту COVID» и «Бог идёт к вам».
О выявлении у 38-летнего шведа коронавирусной инфекции стало известно 24 сентября. Из-за болезни он пропустил четыре матча: два в рамках Серии А и ещё два — в рамках квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасёв заболел коронавирусом.