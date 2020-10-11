Лебедев попросил Поветкина не лезть в драку в реванше с Уайтом

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев обратился к соотечественнику Александру Поветкину в преддверии его повторного поединка с британцем Диллианом Уайтом.

«Александру Поветкину я хочу пожелать — только вперед. Прошу и умоляю, не лезь в драку. Пускай он лезет сам», — сказал Лебедев во время видеоконференции с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлёвым.

Второй бой Поветкина и Уайта состоится 21 ноября в Великобритании. В первом поединке, который прошёл 23 августа, 40-летний Поветкин победил 32-летнего Уайта нокаутом в пятом раунде. Эта победа позволила ему стать временным чемпионом мира по версии WBC и завоевать титул WBC Diamond.

Ранее Поветкин заявил, что хочет нокаутировать Уайта и во втором поединке.