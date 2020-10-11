Загитова выступит на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова примет участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание» в Москве.

Как сообщает пресс-служба дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта, в фестивале, помимо Загитовой, также примут участие Артур Даниелян, Хавьер Фернандес, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Фестиваль пройдёт 6—7 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов могут сняться с произвольного танца на этапе КР в Москве.