Загитова выступит на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» в Москве

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова примет участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание» в Москве.
Загитова выступит на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» в Москве
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта, в фестивале, помимо Загитовой, также примут участие Артур Даниелян, Хавьер Фернандес, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Фестиваль пройдёт 6—7 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов могут сняться с произвольного танца на этапе КР в Москве.

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