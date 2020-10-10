СМИ: Миранчук зарабатывает в «Аталанте», как Буффон в «Ювентусе»
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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, опубликовавшая информацию о зарплатах игроков в Серии А.
По данным итальянского издания, зарплата хавбека — пятая по размеру в команде и равна €1,5 млн в год после уплаты налогов.
Аналогичную зарплату в туринском «Ювентусе» получает легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон.
Самым высокооплачиваемым игроком Серии А является форвард бьянконери Криштиану Роналду — €31 млн.
Ранее сообщалось, что Миранчук приступил к тренировкам в основной группе «Аталанты».