«Спартак» обратится в мэрию с просьбой похоронить Кулькова на Троекуровском кладбище
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Как сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян, слова которого передаёт ТАСС, данным вопросом занимаются он, бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло и глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.
«Супруга хочет, чтобы он был похоронен на Троекуровском кладбище. Мы решили, что «Спартак» обращается к Сергею Собянину, говорили с Шамилем Газизовым. Он даст поручение, и клуб обратится с соответствующим письмом в понедельник», — рассказал Мирзоян.
Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Вместе с командой он становился чемпионом СССР и России. Он также известен по игре за португальские «Бенфику» и «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России Кульков провёл 21 матч и забил пять мячей.
Кульков умер в возрасте 54 лет в реанимации перед плановой онкологической операцией. До этого он переболел коронавирусом.
Ранее сообщалось, что «Порту» назвал Кулькова одним из творцов чемпионства сезона-1994/95.