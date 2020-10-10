«Спартак» обратится в мэрию с просьбой похоронить Кулькова на Троекуровском кладбище

Московский футбольный клуб «Спартак» обратится в столичную мэрию с просьбой похоронить бывшего полузащитника команды Василия Кулькова на Троекуровском кладбище.

Как сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян, слова которого передаёт ТАСС, данным вопросом занимаются он, бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло и глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

«Супруга хочет, чтобы он был похоронен на Троекуровском кладбище. Мы решили, что «Спартак» обращается к Сергею Собянину, говорили с Шамилем Газизовым. Он даст поручение, и клуб обратится с соответствующим письмом в понедельник», — рассказал Мирзоян.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Вместе с командой он становился чемпионом СССР и России. Он также известен по игре за португальские «Бенфику» и «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России Кульков провёл 21 матч и забил пять мячей.

Кульков умер в возрасте 54 лет в реанимации перед плановой онкологической операцией. До этого он переболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Порту» назвал Кулькова одним из творцов чемпионства сезона-1994/95.