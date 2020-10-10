«Порту» назвал умершего Кулькова одним из творцов чемпионства-1994/95

«Порту» выразил соболезнования родным и близким своего бывшего игрока Василия Кулькова, скончавшегося в возрасте 54 лет от онкологии.

Россиянин выступал за клуб в 1994—1995 годах, выиграв чемпионат и Суперкубок Португалии. До этого в течение трёх лет он защищал цвета «Бенфики», также став чемпионом страны и завоевав Кубок. Кроме того, в 1999—2000 годах Кульков играл в Португалии за «Алверку».

«Все наши мысли с семьёй и друзьями Василия Кулькова. Всегда будем помнить тебя как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион», — говорится в заявлении, размещённом в Twitter «Порту».

Ранее сообщалось, что «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова.