Геркус рассказал, что Мозес мог перейти в «Спартак» ещё при Цорне
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«В прошлом году, когда Виктор был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак». После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты предложили нигерийца в аренду. Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе», — написал Геркус на своём Telegram-канале.
По его информации, «Спартак» возьмёт Мозеса в аренду с правом дальнейшего выкупа.
Ранее стало известно, что Мозес прошёл медобследование для «Спартака».