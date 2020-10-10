Геркус рассказал, что Мозес мог перейти в «Спартак» ещё при Цорне

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил о том, что полузащитник «Челси» Виктор Мозес, о скором переходе которого в «Спартак» сообщают СМИ, мог оказаться у красно-белых ещё в прошлом сезоне.
Геркус рассказал, что Мозес мог перейти в «Спартак» ещё при Цорне
  • Reuters

«В прошлом году, когда Виктор был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак». После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты предложили нигерийца в аренду. Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе», — написал Геркус на своём Telegram-канале.

По его информации, «Спартак» возьмёт Мозеса в аренду с правом дальнейшего выкупа.

Ранее стало известно, что Мозес прошёл медобследование для «Спартака».

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