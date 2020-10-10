Итальянские СМИ сообщили, что Мозес прошёл медобследование для «Спартака»

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Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес прошёл медобследование в Риме перед переходом в московский футбольный клуб «Спартак».
Итальянские СМИ сообщили, что Мозес прошёл медобследование для «Спартака»
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, Мозес подпишет с красно-белыми трёхлетний контракт. Отмечается, что соглашение должно быть подписано 10 октября.

Мозес выступает за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который он провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он выступал за сборную Нигерии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» возьмёт Мозеса в аренду.

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