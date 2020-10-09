В Италии сообщили, что «Спартак» возьмёт Мозеса в аренду
- Reuters
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter, красно-белые возьмут 29-летнего игрока в аренду.
Мозес выступает за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который он провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он выступал за сборную Нигерии.
Ранее в римской клинике подтвердили, что Мозес пройдёт медосмотр перед трансфером в «Спартак».