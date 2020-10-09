В римской клинике подтвердили, что Мозес пройдёт медосмотр перед трансфером в «Спартак»
- © Maurizio Borsari/AFLO
- globallookpress.com
«Подтверждаю. Возможно, уже не в пятницу, но он будет», — приводит слова представителя клиники «Матч ТВ».
Мозес выступает за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера».
Ранее Илья Геркус сообщил, что Мозес в ближайшее время пройдёт медобследование для «Спартака».