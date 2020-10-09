В римской клинике подтвердили, что Мозес пройдёт медосмотр перед трансфером в «Спартак»

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В клинике «Вилла Стюарт» в Риме подтвердили, что полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес в ближайшее время пройдёт медосмотр перед трансфером в московский футбольный клуб «Спартак».
В римской клинике подтвердили, что Мозес пройдёт медосмотр перед трансфером в «Спартак»
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

«Подтверждаю. Возможно, уже не в пятницу, но он будет», — приводит слова представителя клиники «Матч ТВ».

Мозес выступает за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера».

Ранее Илья Геркус сообщил, что Мозес в ближайшее время пройдёт медобследование для «Спартака».

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