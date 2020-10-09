Геркус сообщил, что Мозес в ближайшее время пройдёт медобследование для «Спартака»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о возможном переходе в «Спартак» полузащитника «Челси» и сборной Нигерии Виктора Мозеса.

«Источники сообщают, что Виктор Мозес — возможный будущий игрок «Спартака» — сегодня летит в Рим на медобследование. В случае удачного исхода, а нет вроде бы никаких данных думать иначе, завтра и подпишут», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Мозес выступает за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера».

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к завершению сделки по футболисту «Челси» Мозесу.