Дуэт фигуристов Синицина/Кацалапов выиграл ритм-танец на этапе Кубка России

Короткая ссылка
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец в соревновании танцевальных дуэтов на этапе Кубка России в Москве.
Дуэт фигуристов Синицина/Кацалапов выиграл ритм-танец на этапе Кубка России
  • РИА Новости

Их результат составил 89,52 балла. Второе место заняли Аннабель Морозов и Андрей Багин (77,03), третье — Екатерина Миронова и Евгений Устенко (60,42).

Ранее сообщалось, что Алина Загитова назвала проблему, с которой столкнулась в качестве телеведущей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить