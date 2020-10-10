Дуэт фигуристов Синицина/Кацалапов выиграл ритм-танец на этапе Кубка России

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец в соревновании танцевальных дуэтов на этапе Кубка России в Москве.

РИА Новости