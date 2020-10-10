Дуэт фигуристов Синицина/Кацалапов выиграл ритм-танец на этапе Кубка России
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец в соревновании танцевальных дуэтов на этапе Кубка России в Москве.
- РИА Новости
Их результат составил 89,52 балла. Второе место заняли Аннабель Морозов и Андрей Багин (77,03), третье — Екатерина Миронова и Евгений Устенко (60,42).
Ранее сообщалось, что Алина Загитова назвала проблему, с которой столкнулась в качестве телеведущей.
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