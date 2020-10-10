Дзюба отдал должное сборной Турции за три гола в ворота Германии

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказался о национальной команде Турции, с которой ему и его партнёрам предстоит сыграть 11 октября в Москве в третьем туре Лиги наций.

7 октября турки разошлись миром с немцами в товарищеском матче, сумев уйти от поражения на четвёртой добавленной минуте.

«Забить три мяча Германии дорогого стоит, хотя были неосновные составы. Мы прекрасно понимаем это. Вечером будет теория по Турции, будем знать, что, где и как. Турки сейчас в хорошей форме, сборная стала сильнее с тех пор, когда мы в последний раз с ними встречались. Тем интереснее будет игра, просим всех нас поддержать», — сказал Дзюба.

Он также заявил, что рад видеть в сборной России Сафонова и Беляева.