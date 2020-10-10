Дзюба заявил, что рад видеть в сборной России Сафонова и Беляева

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Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал довызов в команду защитника Максима Беляева и вратаря Матвея Сафонова.
Дзюба заявил, что рад видеть в сборной России Сафонова и Беляева
  • Reuters

Они призваны заменить получивших сомнительные результаты тестов на коронавирус Георгия Джикию и Маринато Гилерме.

«Я знаю и Беляева, и с Сафоновым удалось пообщаться. Очень рад за ребят. Матвей мне вообще очень импонирует как вратарь. Всегда рад видеть ребят, для всех двери в сборную открыты. У нас отличный коллектив, и это главное», — заявил Дзюба на пресс-конференции.

Дзюба также рассказал об улучшении отношений с Александром Соболевым.

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