Дзюба рассказал об улучшении отношений с Соболевым

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что поздравил форварда Александра Соболева с первым голом за национальную команду.

«Конечно же, я сразу поздравил Соболева с голом. Мы стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения. Я помню свой дебютный гол за сборную, это большое событие для любого футболиста. Я рад за Соболева. Оценивать его игру не могу, для этого есть тренерский штаб. Дальше всё будет зависеть от него», — сказал Дзюба на пресс-конференции.

Он отметил, что в подобных ситуациях поздравляет всех партнёров по команде. Например, как он подчеркнул, он поздравил с дебютом за сборную Андрея Мостового.

Соболев дебютировал за национальную команду в контрольном матче со Швецией (1:2) и забил в этой игре свой первый мяч за сборную.

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