Дзюба рассказал об улучшении отношений с Соболевым

Короткая ссылка
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что поздравил форварда Александра Соболева с первым голом за национальную команду.
Дзюба рассказал об улучшении отношений с Соболевым
  • РИА Новости

«Конечно же, я сразу поздравил Соболева с голом. Мы стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения. Я помню свой дебютный гол за сборную, это большое событие для любого футболиста. Я рад за Соболева. Оценивать его игру не могу, для этого есть тренерский штаб. Дальше всё будет зависеть от него», — сказал Дзюба на пресс-конференции.

Он отметил, что в подобных ситуациях поздравляет всех партнёров по команде. Например, как он подчеркнул, он поздравил с дебютом за сборную Андрея Мостового.

Соболев дебютировал за национальную команду в контрольном матче со Швецией (1:2) и забил в этой игре свой первый мяч за сборную.

Ранее Станислав Черчесов высказался о ситуации с коронавирусом в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить