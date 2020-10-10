Черчесов высказался о ситуации с коронавирусом в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в национальной команде перед матчем Лиги наций с Турцией.

«Мы не первая команда, которая столкнулась с заражением игроков. Будем решать. Вместо Джикии вызвали Беляева, Фернандесу будем искать замену внутри команды, для этого есть несколько вариантов. Есть ещё вечер и целый день завтра, постараемся принять оптимальное решение», — сказал Черчесов во время пресс-конференции.

По его словам, на данный момент идёт подготовка среди тех игроков, которые сдали отрицательный тест, а перед игрой с Венгрией команда проведёт ещё одно тестирование.

«Хотелось бы, чтобы всё было хорошо. Возможно, к матчу с Венгрией Джикия, Марио и Гилерме будут готовы. Они тоже каждый день сдают тесты. Если будут здоровы, может, мы их снова вызовем», — добавил Черчесов.

Сборная России 11 октября сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, а 15 октября национальная команда встретится с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве. В прошлых двух играх Лиги наций подопечные Черчесова набрали шесть очков, они возглавляют турнирную таблицу своей группы.

Ранее Черчесов поделился ожиданиями от матча сборных России и Турции.