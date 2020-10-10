Черчесов поделился ожиданиями от матча сборных России и Турции
- Reuters
По его словам, сборная России провела анализ ошибок контрольного матча со Швецией, также были отмечены хорошие наработки.
«Мы смотрели игру турок с сербами и венграми, которые были в сентябре. Посмотрели и матч с Германией. Сегодня вечером разберём его с командой, у нас будет теория. В каждой команде бывают перестановки. Турки, по сравнению с сентябрём, в более хороших кондициях. Отчасти это связано с тем, что чемпионат Турции уже стартовал», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Россия сыграет с Турцией 11 октября в Москве. В прошлых двух играх Лиги наций подопечные Черчесова набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу своей группы.
Ранее сообщалось, что первый тренер Матвея Сафонова прокомментировал вызов вратаря в сборную России.