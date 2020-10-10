Черчесов поделился ожиданиями от матча сборных России и Турции

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о подготовке национальной команды к матчу Лиги наций с Турцией.
Черчесов поделился ожиданиями от матча сборных России и Турции
  • Reuters

По его словам, сборная России провела анализ ошибок контрольного матча со Швецией, также были отмечены хорошие наработки. 

«Мы смотрели игру турок с сербами и венграми, которые были в сентябре. Посмотрели и матч с Германией. Сегодня вечером разберём его с командой, у нас будет теория. В каждой команде бывают перестановки. Турки, по сравнению с сентябрём, в более хороших кондициях. Отчасти это связано с тем, что чемпионат Турции уже стартовал», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия сыграет с Турцией 11 октября в Москве. В прошлых двух играх Лиги наций подопечные Черчесова набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу своей группы.

Ранее сообщалось, что первый тренер Матвея Сафонова прокомментировал вызов вратаря в сборную России.

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