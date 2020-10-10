Первый тренер Сафонова прокомментировал вызов вратаря в сборную России

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, поделился эмоциями от вызова 21-летнего голкипера в основную сборную России.

«Кроме радости, пока ничего не испытываю. А если удачно дебютирует, то вообще будет супер. Тогда можно будет гордиться. Хорошо, что Матвея заметили. У нас много достойных вратарей, но их не вызывали. Например, Беленов давно заслужил», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его мнению, Сафонов давно заслуживал вызова в основную национальную команду.

«С одной стороны, Матвею пока рановато выходить в старте, но решение принимает главный тренер. По тому, как играли Джанаев и Гилерме, выпустил бы Сафонова. Шунин сыграл неплохо, но особо не выручал, а Матвей может выручить. Рискнул бы, но могут сказать, что моё мнение предвзято», — добавил Чистяков.

В основе «Краснодара», воспитанником которого он является, Сафонов дебютировал в 2017 году. С тех пор он отыграл в 66 матчах, в 20 из которых — на ноль.

Сборная России 11 октября сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, а 15 октября национальная команда встретится с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве.

Ранее Андрей Аршавин выразил мнение, что Станислав Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную России.