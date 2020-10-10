Первый тренер Сафонова назвал его преимущество над Максименко

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Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, сравнил своего ученика с голкипером московского «Спартака» Александром Максименко.
Первый тренер Сафонова назвал его преимущество над Максименко
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«У Матвея устойчивая психика, он не поддаётся мандражу. Конечно, волнение будет. Что касается сравнения с Максименко, у Сафонова есть огромное преимущество в игре на выходах. Максименко не очень высокого роста. Если играть против скандинавских команд, то его затопчут. А Матвей — мощный и уверенный, от него мячи будут отлетать, как от стены», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

В основе «Краснодара», воспитанником которого он является, Сафонов дебютировал в 2017 году. С тех пор он отыграл в 66 матчах, в 20 из которых — на ноль. Для Сафонова это первый вызов во взрослую сборную в карьере.

Сборная России 11 октября сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, а 15 октября национальная команда встретится с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве.

Ранее первый тренер Сафонова прокомментировал вызов вратаря в сборную России.

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