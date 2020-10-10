Худобин заявил, что счастлив подписать новый контракт с «Далласом»

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал подписание нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это важно. Всегда хотел трёхлетнее соглашение. Перед подписанием контрактов с «Бостоном», «Каролиной», снова с «Бостоном» и затем здесь, с «Далласом», — всегда рассчитывал на три года. Так что это действительно важный момент. Счастлив, безумно счастлив. Все знали, что хочу остаться здесь», — приводит слова Худобина пресс-служба НХЛ.

По его словам, он знает всё внутри команды и ему хорошо знаком город, поэтому решение о продлении соглашения было лёгким.

«Сказал своему агенту: если нам не удастся заключить сделку с «Далласом», то он должен понимать, чего я хочу. Не хотел переходить куда-то только ради денег или количества лет в контракте. Хотел быть в команде, у которой есть шансы на победу, и я остался в ней. Это подписание означает, что у нас всё ещё есть шанс», — добавил Худобин.

Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. Его прошлый контракт истёк по окончании сезона-2019/20, он стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне российский голкипер провёл 30 матчей регулярного чемпионата, отразил 93,0% бросков по своим воротам, а в плей-офф, в котором «Даллас» дошёл до финала, Худобин отыграл 25 матчей, отразив 91,7% бросков и оформив один шатаут.

Ранее агент Худобина рассказал о реакции голкипера на переподписание контракта с «Далласом».