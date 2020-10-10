Агент Худобина рассказал о реакции голкипера на переподписание контракта с «Далласом»

Кент Хьюз, агент российского вратаря «Даллас Старз» Антона Худобина, рассказал о реакции своего клиента на подписание нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Антон был счастлив переподписать контракт. Он надеялся на это с самого начала переговоров, и я верю, что обе стороны счастливы», — цитирует Хьюза ТАСС.

Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. Его прошлый контракт истёк с окончанием сезона-2019/20, он стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне российский голкипер провёл 30 матчей регулярного чемпионата, отразил 93,0% бросков по своим воротам, а в плей-офф, в котором «Даллас» дошёл до финала, Худобин отыграл 25 матчей, отразив 91,7% бросков и оформив один шатаут.

Ранее генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл прокомментировал подписание нового контракта с Худобиным.