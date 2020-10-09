Генменеджер «Далласа» — о Худобине: его влияние на команду нельзя измерить

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал подписание нового контракта с российским голкипером Антоном Худобиным.
Генменеджер «Далласа» — о Худобине: его влияние на команду нельзя измерить
  • Reuters

«Последние два сезона Антон играл безупречно. В этом плей-офф он продемонстрировал всему миру потрясающее мастерство и бесподобную рабочую этику. Его влияние на команду нельзя измерить. Очень рады, что Антон остаётся в «Далласе», — приводит слова Нила пресс-служба клуба.

Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. Его прошлый контракт истёк с окончанием сезона-2019/20, и он стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне российский голкипер провёл 30 матчей регулярного чемпионата, отразил 93,0% бросков по своим воротам, а в плей-офф, в котором «Даллас» дошёл до финала, Худобин отыграл 25 матчей, отразив 91,7% бросков и оформив один шатаут.

Ранее «Даллас» официально объявил о подписании нового контракта с Худобиным.

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