«Даллас» официально объявил о подписании нового контракта с Худобиным
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт рассчитан на три года, за которые 34-летний россиянин заработает $10 млн.
Худобин выступет за «Даллас» с 2018 года. Его прошлый контракт истёк с окончанием сезона-2019/20, и он стал свободным агентом.
В прошедшем сезоне российский голкипер провёл 30 матчей регулярного чемпионата, отразил 93,0% бросков по своим воротам, а в плей-офф, в котором «Даллас» дошёл до финала, Худобин отыграл 25 матчей, отразив 91,7% бросков и оформив один шатаут.
Ранее сообщалось, что «Даллас» предложил новый контракт Денису Гурьянову.