«Даллас» предложил новый контракт российскому хоккеисту Гурьянову
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте команды. Россиянин в настоящий момент является ограниченно свободным агентом.
В сезоне-2019/2020 Гурьянов принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросил 20 шайб и отдал девять результативных передач. В 27 матчах плей-офф российский форвард забросил девять шайб и сделал восемь результативных передач. «Даллас» дошёл до финала Кубка Стэнли, где уступил в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ранее сообщалось, что «Тампа» с четырьмя российскими хоккеистами в составе завоевала Кубок Стэнли.