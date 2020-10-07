«Даллас» предложил новый контракт российскому хоккеисту Гурьянову

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» сделал квалификационное предложение 23-летнему российскому форварду Денису Гурьянову.
«Даллас» предложил новый контракт российскому хоккеисту Гурьянову
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте команды. Россиянин в настоящий момент является ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2019/2020 Гурьянов принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросил 20 шайб и отдал девять результативных передач. В 27 матчах плей-офф российский форвард забросил девять шайб и сделал восемь результативных передач. «Даллас» дошёл до финала Кубка Стэнли, где уступил в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что «Тампа» с четырьмя российскими хоккеистами в составе завоевала Кубок Стэнли. 

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