«Даллас» предложил новый контракт российскому хоккеисту Гурьянову

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» сделал квалификационное предложение 23-летнему российскому форварду Денису Гурьянову.

Об этом сообщается на официальном сайте команды. Россиянин в настоящий момент является ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2019/2020 Гурьянов принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросил 20 шайб и отдал девять результативных передач. В 27 матчах плей-офф российский форвард забросил девять шайб и сделал восемь результативных передач. «Даллас» дошёл до финала Кубка Стэнли, где уступил в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что «Тампа» с четырьмя российскими хоккеистами в составе завоевала Кубок Стэнли.