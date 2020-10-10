Боец UFC Уланбеков рассказал, какое напутствие ему дал Нурмагомедов перед боем с Силвой
Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков рассказал о совете чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед его дебютным боем в UFC с Бруно Силвой.
- ©tagir_ulanbekov
«Сказал, что передо мной будет такая же клетка, как и все остальные. Надо спокойно, на релаксе выйти и делать свою работу. Вот и всё», — сказал Уланбеков в интервью RT.
Ранее Уланбеков рассказал, с кем бы хотел сразиться в UFC.
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