Боец UFC Уланбеков рассказал, какое напутствие ему дал Нурмагомедов перед боем с Силвой

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Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков рассказал о совете чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед его дебютным боем в UFC с Бруно Силвой.
Боец UFC Уланбеков рассказал, какое напутствие ему дал Нурмагомедов перед боем с Силвой
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«Сказал, что передо мной будет такая же клетка, как и все остальные. Надо спокойно, на релаксе выйти и делать свою работу. Вот и всё», — сказал Уланбеков в интервью RT.

Ранее Уланбеков рассказал, с кем бы хотел сразиться в UFC.

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