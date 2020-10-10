Уланбеков рассказал, с кем бы хотел сразиться в UFC

Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков рассказал, с кем бы он хотел провести поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«С Джозефом Бенавидесом. Конечно, пока об этом говорить рано, у меня есть соперник, нужно удачно дебютировать в UFC. Но мне было бы интересно попробовать свои силы в поединке с этим парнем. Я за ним очень давно слежу, когда только начинал свою карьеру, он уже был профессионалом», — сказал Уланбеков в интервью RT.

Он также рассказал, кто ему ещё импонирует в UFC, помимо бойцов его весовой категории.

«Йоэль Ромеро, Кейн Веласкес, Дэниел Кормье. Эти ребята — борцы, поэтому мне всегда было интересно за ними наблюдать», — добавил россиянин.

Ранее дебютант UFC вспомнил методики тренировок отца Хабиба Нурмагомедова.