Дебютант UFC вспомнил методики тренировок отца Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков, который в ближайшее время дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в поединке с Бруно Силвой, рассказал о методиках тренировок Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«У нас не было горячей воды, приходилось купаться и умываться ледяной. Не было зала, нужно было час спускаться пешком вниз, а затем ещё пять часов подниматься. У нашего покойного наставника Абдулманапа Нурмагомедова была тренировочная программа, которая заключалась в работе на камнях. Мы бегали три-четыре километра, а потом выполняли круговую качку. Конечно, ничего сверхъестественного, но он давал простые упражнения, в которых использовалось всё, что попадалось под руку», — сказал Уланбеков в интервью RT.

Ранее Уланбеков рассказал о тренировочном лагере команды Нурмагомедова.