Боец Уланбеков — о лагере Нурмагомедова в ОАЭ: приезжаем как к себе домой

Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков рассказал о тренировочном лагере команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в ОАЭ.

«Мы организовали свой лагерь, провели трёхнедельный сбор. Было очень весело, мне понравилось. Сейчас ребята остались там, через две-три недели им предстоит провести свои поединки. Но мы с Хабибом не первый раз в ОАЭ, приезжаем сюда как к себе домой. Спасибо всем, кто обеспечивает для нас комфортные условия, делает всё, чтобы мы просто тренировались, ели и отдыхали, ни на что не отвлекаясь», — сказал Уланбеков в интервью RT.

Ранее в UFC посвятили пост Нурмагомедову в соцсетях, на который он отреагировал.