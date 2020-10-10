В UFC посвятили пост Нурмагомедову в соцсетях, на который он отреагировал

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В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) опубликовали пост, посвящённый действующему обладателю титула организации в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
В UFC посвятили пост Нурмагомедову в соцсетях, на который он отреагировал
  • Instagram
  • © ufc

В Instagram-аккаунте UFC опубликовали фото Нурмагомедова с пробежки.

«Останется ли чемпион на троне на «Бойцовском острове». UFC 254», — написано в публикации.

Нурмагомедов, в свою очередь, отреагировал на это.

«Дай бог», — ответил российский боец в комментариях.

Бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Камил Гаджиев выразил мнение, что Нурмагомедов одержит победу над Гэтжи в четвёртом раунде.

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