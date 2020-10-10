Призовой фонд The International 10 по Dota 2 превысил $40 млн
- Reuters
Как сообщает Cybersport.ru, итоговая сумма составляет $40 004 772, что является рекордным в истории Dota 2 и киберспортивных турниров в целом.
The International 10 должен был пройти в августе 2020 года в Стокгольме (Швеция), однако из-за пандемии коронавируса был отменён. Его планируется провести в августе 2021 года, при условии что к тому моменту будут сняты ограничения, связанные с пандемией.
Ранее сообщалось, что, по мнению четырёхкратного чемпиона НБА Тони Паркера, киберспорт в будущем может войти в программу Олимпийских игр.