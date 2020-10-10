Призовой фонд The International 10 по Dota 2 превысил $40 млн

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Призовой фонд юбилейного, десятого чемпионата по Dota 2 — The International 10 — превысил отметку $40 млн.
Призовой фонд The International 10 по Dota 2 превысил $40 млн
  • Reuters

Как сообщает Cybersport.ru, итоговая сумма составляет $40 004 772, что является рекордным в истории Dota 2 и киберспортивных турниров в целом.

The International 10 должен был пройти в августе 2020 года в Стокгольме (Швеция), однако из-за пандемии коронавируса был отменён. Его планируется провести в августе 2021 года, при условии что к тому моменту будут сняты ограничения, связанные с пандемией.

Ранее сообщалось, что, по мнению четырёхкратного чемпиона НБА Тони Паркера, киберспорт в будущем может войти в программу Олимпийских игр.

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