Ротенберг: наши воспитанники доказали, что они достойны играть за СКА

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Вице-президент петербургского СКА, исполняющий обязанности главного тренера команды Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ротенберг: наши воспитанники доказали, что они достойны играть за СКА
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«Игравшие сегодня хоккеисты заслужили место в составе, играть будут все сильнейшие. Молодые доказывают, что достойны играть, они играют на максимуме. Хоккей — игра ошибок, однако наши молодые успевают исправлять ошибки и своей страстью доказывают, что они имеют возможность играть здесь», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что воспитанники СКА доказали, что достойны играть за клуб.

«Показали молодой, дерзкий хоккей, мы очень довольны победой, всех благодарим за поддержку. Посвящаем победу всем заболевшим, ждём скорейшего возвращения, для нас это очень важно», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что СКА впервые победил под руководством Ротенберга, обыграв «Сочи».

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