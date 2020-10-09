СКА впервые победил под руководством Ротенберга, обыграв «Сочи»

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Петербургский СКА одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА впервые победил под руководством Ротенберга, обыграв «Сочи»
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу СКА принесли шайбы Якова Тренина, Антона Бурдасова, Линдена Вея и Евгения Кетова.

«Сочи» ответил голами Сергея Шмелёва, Даниила Огирчука и Мальте Стрёмвалля.

Для петербургского клуба это первая победа под руководством Романа Ротенберга, исполняющего обязанности главного тренера команды.

В других матчах игрового дня «Йокерит» победил рижское «Динамо» со счётом 4:1, а минское «Динамо» взяло верх над китайским «Куньлунь Ред Стар» — 2:0.

Ранее сообщалось, что «Металлург» прервал победную серию «Автомобилиста» в КХЛ.

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