«Металлург» прервал победную серию «Автомобилиста» в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Прошедшая в Екатеринбурге встреча, исход которой решился в серии буллитов, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Автомобилиста» отличились Вячеслав Литовченко, Брукс Мэйсек и Алексей Макеев.

За «Металлург» забили Семён Кошелев, Сергей Плотников и Харри Песонен.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу магнитогорской команде принёс бросок Егора Яковлева.

Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед «Автомобилиста», а «Металлург» выиграл третий матч подряд.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Сибирь».