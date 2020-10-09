«Металлург» прервал победную серию «Автомобилиста» в КХЛ
- @MetallurgMgn
Прошедшая в Екатеринбурге встреча, исход которой решился в серии буллитов, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время в составе «Автомобилиста» отличились Вячеслав Литовченко, Брукс Мэйсек и Алексей Макеев.
За «Металлург» забили Семён Кошелев, Сергей Плотников и Харри Песонен.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу магнитогорской команде принёс бросок Егора Яковлева.
Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед «Автомобилиста», а «Металлург» выиграл третий матч подряд.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Сибирь».