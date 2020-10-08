«Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Сибирь»

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Сибирью» из Новосибирска.
«Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Сибирь»
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Матч, проходивший на стадионе «Уфа Арена», завершился со счётом 4:3 (Б) в пользу хозяев.

В составе «Салавата Юлаева» забрасывали Илья Баранов (дубль) и Михаил Воробьёв. У гостей отличились Илья Морозов, Юусо Пуустинен и Олег Ли. Решающий буллит в серии забросил игрок хозяев Родион Амиров. 

«Салават Юлаев» находится на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» находится на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России сыграет с клубом КХЛ в рамках подготовки к МЧМ-2021.

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