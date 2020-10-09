Хачатурянц сообщил о подозрении на коронавирус у арбитра Москалёва

Короткая ссылка
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц, комментируя информацию о выявлении коронавирусной инфекции у Сергея Карасёва, сообщил, что ещё у одного арбитра подозрение на заболевание.
Хачатурянц сообщил о подозрении на коронавирус у арбитра Москалёва
  • © Пресс-служба РФС

«Да, к сожалению, у Карасёва — коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Ещё есть подозрение на коронавирус у Владимира Москалёва. Ждём повторный тест. Ситуация сложная. Остальные судьи здоровы», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Он также ответил, достаточно ли у РФС арбитров для работы на матчах Российской премьер-лиги.

«Посмотрим. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалёва болезнь всё-таки не подтвердится», — добавил глава судейского комитета.

Проведение чемпионата РПЛ возобновится 17 октября, после международной паузы на матчи сборных команд.

Ранее сообщалось, что Карасёв заболел коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить