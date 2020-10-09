Хачатурянц сообщил о подозрении на коронавирус у арбитра Москалёва

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц, комментируя информацию о выявлении коронавирусной инфекции у Сергея Карасёва, сообщил, что ещё у одного арбитра подозрение на заболевание.

«Да, к сожалению, у Карасёва — коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Ещё есть подозрение на коронавирус у Владимира Москалёва. Ждём повторный тест. Ситуация сложная. Остальные судьи здоровы», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Он также ответил, достаточно ли у РФС арбитров для работы на матчах Российской премьер-лиги.

«Посмотрим. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалёва болезнь всё-таки не подтвердится», — добавил глава судейского комитета.

Проведение чемпионата РПЛ возобновится 17 октября, после международной паузы на матчи сборных команд.

Ранее сообщалось, что Карасёв заболел коронавирусом.