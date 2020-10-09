«Томь» одержала победу в первом матче под руководством Кержакова

«Томь» обыграла тольяттинский «Акрон» в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча прошла в Томске и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе сибирского коллектива дубль оформил экс-футболист «Спартака» Денис Давыдов, а у «Акрона» единственный мяч с пенальти забил Артём Делькин.

Примечательно, что для «Томи» эта победа стала первой в новом сезоне и первой под руководством бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова.

«Томь» набрала девять очков и поднялась на 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее сообщалось, что президент «Томи» поставил перед Кержаковым задачу сохранить команду в ФНЛ.