«Томь» одержала победу в первом матче под руководством Кержакова
- РИА Новости
Встреча прошла в Томске и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе сибирского коллектива дубль оформил экс-футболист «Спартака» Денис Давыдов, а у «Акрона» единственный мяч с пенальти забил Артём Делькин.
Примечательно, что для «Томи» эта победа стала первой в новом сезоне и первой под руководством бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова.
«Томь» набрала девять очков и поднялась на 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Ранее сообщалось, что президент «Томи» поставил перед Кержаковым задачу сохранить команду в ФНЛ.