Черчесов объяснил вызов Беляева в сборную России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева в национальную команду для подготовки к матчам Лиги наций с Турцией и Венгрией.

«Вызов Беляева не связан с игрой Кутепова против Швеции. Во-первых, Илья играл в первом тайме лучше, чем во втором, но подустал. Сказывается, что мало играет. Беляева мы вызвали, потому что нам не хватает одного игрока, ведь у Семёнова микротравма, хотя он уже тренируется», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В послужном списке Беляева один официальный матч за сборную: он дебютировал за национальную команду в ноябре 2019 года в матче Лиги наций с Сан-Марино.

Ранее Беляев рассказал, когда узнал о вызове в сборную России по футболу.