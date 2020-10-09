Черчесов объяснил вызов Беляева в сборную России по футболу

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева в национальную команду для подготовки к матчам Лиги наций с Турцией и Венгрией.
Черчесов объяснил вызов Беляева в сборную России по футболу
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Вызов Беляева не связан с игрой Кутепова против Швеции. Во-первых, Илья играл в первом тайме лучше, чем во втором, но подустал. Сказывается, что мало играет. Беляева мы вызвали, потому что нам не хватает одного игрока, ведь у Семёнова микротравма, хотя он уже тренируется», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В послужном списке Беляева один официальный матч за сборную: он дебютировал за национальную команду в ноябре 2019 года в матче Лиги наций с Сан-Марино.

Ранее Беляев рассказал, когда узнал о вызове в сборную России по футболу.

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