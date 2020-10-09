Беляев рассказал, когда узнал о вызове в сборную России по футболу

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прокомментировал свой вызов в сборную России по футболу для подготовки к матчам Лиги наций с Турцией и Венгрией.

«7 октября мне позвонили, сказали, что нужно готовиться к приезду, сдать тест на коронавирус. Я всё оперативно сделал и уже вчера вечером прибыл в расположение сборной. Я очень рад, рад всех видеть, все ребята знакомые, коллектив прекрасный», — рассказал Беляев пресс-службе сборной.

Он отметил, что в предыдущий раз, когда получал вызов в национальную команду, он получил повреждение, которое помешало ему, но в этот раз с ним всё в порядке.

«Сейчас всё отлично, функциональное состояние — прекрасное. Последние три матча за клуб я полностью играл, нахожусь в хорошей форме, и сейчас по тренировке видно, что и резкость, и физика — всё есть», — добавил 29-летний защитник.

В послужном списке Беляева один официальный матч за сборную — он дебютировал за национальную команду в ноябре 2019 года в матче Лиги наций с Сан-Марино.

Ранее сообщалось,что сборная России по футболу тренируется без Джикии и Гилерме.