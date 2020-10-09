СМИ: Президенту «Сампдории» отправили по почте пули и письма с угрозами

Президент итальянского футбольного клуба «Сампдория» Массимо Ферреро получил письма с угрозами.

Как сообщает ANSA, на его почтовый адрес были доставлены пули, а также многочисленные послания с обещаниями расправы. Ферреро уже обратился в полицию.

Отмечается, что это связано с провалом переговоров о продаже клуба американскому консорциуму во главе с бывшим игроком «Сампдории» Джанлукой Виалли.

В прошлом сезоне Серии А «Сампдория» заняла 15-е место.

Ранее сообщалось, что футболист «Монако» Бальде получил положительный результат теста на COVID-19 перед трансфером в «Сампдорию».