СМИ: Президенту «Сампдории» отправили по почте пули и письма с угрозами

Короткая ссылка
Президент итальянского футбольного клуба «Сампдория» Массимо Ферреро получил письма с угрозами.
СМИ: Президенту «Сампдории» отправили по почте пули и письма с угрозами
  • Reuters

Как сообщает ANSA, на его почтовый адрес были доставлены пули, а также многочисленные послания с обещаниями расправы. Ферреро уже обратился в полицию.

Отмечается, что это связано с провалом переговоров о продаже клуба американскому консорциуму во главе с бывшим игроком «Сампдории» Джанлукой Виалли.

В прошлом сезоне Серии А «Сампдория» заняла 15-е место.

Ранее сообщалось, что футболист «Монако» Бальде получил положительный результат теста на COVID-19 перед трансфером в «Сампдорию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить