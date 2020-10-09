Кириченко оценил шансы Джанаева стать основным вратарём сборной России по футболу

Известный тренер Дмитрий Кириченко после товарищеского матча со Швецией оценил шансы Сослана Джанаева стать основым вратарём сборной России по футболу.

«Думаю, все вратари, которые вызываются в сборную, готовы выйти на поле. Это и Маринато Гилерме, и Антон Шунин, и Джанаев. Пожалуйста, почти весь отборочный этап Евро-2020 играл Маринато, но в последних матчах его заменил Антон. На мой взгляд, проблем во вратарской линии у нас нет. Ведь, помимо указанной тройки голкиперов, есть тот же Александр Беленов из «Уфы», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кириченко объяснил, почему сборная России по футболу проиграла Швеции.