Кириченко оценил шансы Джанаева стать основным вратарём сборной России по футболу
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«Думаю, все вратари, которые вызываются в сборную, готовы выйти на поле. Это и Маринато Гилерме, и Антон Шунин, и Джанаев. Пожалуйста, почти весь отборочный этап Евро-2020 играл Маринато, но в последних матчах его заменил Антон. На мой взгляд, проблем во вратарской линии у нас нет. Ведь, помимо указанной тройки голкиперов, есть тот же Александр Беленов из «Уфы», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Кириченко объяснил, почему сборная России по футболу проиграла Швеции.