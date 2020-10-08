Туменов: Фергюсону сейчас очень нужен бой с Нурмагомедовым

Экс-чемпион Absolute Championship Akhmat (АСА) в полусреднем весе Альберт Туменов высказался о возможном перспективе поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

«Фергюсону сейчас очень нужен бой с Хабибом. Это его последний шанс, за этот поединок надо хвататься обеими руками. Другого шанса скоро уже не будет. Фергюсон — это своеобразный человек со своими замашками. Может, набивает себя цену и хочет выбить хороший контракт. Если же этот бой состоится, то будет интересным. Думаю, Нурмагомедов выиграет. Мы видели Фергюсона в последнем бою, он выглядел как старик. Бой с Сен-Пьером был бы поинтересней, но они должны драться в промежуточном весе. Не думаю, что Хабиб захочет этого», — сказал Туменова «Чемпионату».

Бой Нурмагомедов — Фергюсон уже пять раз срывался по различным причинам, в последний раз это произошло в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее Фергюсон заявил, что ждать Нурмагомедова не будет.