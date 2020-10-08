Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Узбекистан в товарищеском матче
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- РИА Новости
Встреча, проходившая на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе сборной Ирана забивали форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун и Мехди Тареми, реализовавший пенальти. Единственный гол хозяев — на счету экс-нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, который в нынешнее трансферное окно перешёл в итальянский «Дженоа».
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