Мостовой считает матч со Швецией хорошей возможностью проверить резерв сборной России

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от контрольного матча российской национальной команды со сборной Швеции.
Мостовой считает матч со Швецией хорошей возможностью проверить резерв сборной России
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«Думаю, будет товарищеский ничейный матч. Я бы с удовольствием посмотрел на какие-то пробные ходы тренерского штаба. Думаю, будут эксперименты. Не уверен, что сыграем основным составом, потому что впереди важные игры в Лиге наций. А игра со шведами — хороший шанс проверить резерв», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск. 

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем со Швецией.

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