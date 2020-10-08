Мостовой считает матч со Швецией хорошей возможностью проверить резерв сборной России

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от контрольного матча российской национальной команды со сборной Швеции.

«Думаю, будет товарищеский ничейный матч. Я бы с удовольствием посмотрел на какие-то пробные ходы тренерского штаба. Думаю, будут эксперименты. Не уверен, что сыграем основным составом, потому что впереди важные игры в Лиге наций. А игра со шведами — хороший шанс проверить резерв», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем со Швецией.