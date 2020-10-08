Сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем со Швецией

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Сборная России по футболу обратилась к болельщикам команды накануне контрольного матча со Швецией, который пройдёт в Москве в присутствии зрителей.
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем со Швецией
  • © Михаил Шапаев/РИА Новости

«Дорогие болельщики! Мы очень рады, что вы сможете посетить ближайшие матчи сборной России. Мы очень соскучились по вашей поддержке. Ждём вас на стадионе, но помните, что ситуация непростая и нужно быть очень осторожными. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию на трибунах, носите маски и перчатки. Приходите нас поддержать, мы ждём вас! Берегите себя и будьте здоровы!» — говорится в видеообращении игроков команды.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск.

Другие запланированные на октябрь матчи национальной команды, которые также пройдут в Москве и на которые также будут допущены зрители, пройдут на «ВТБ Арене». Матч Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией.

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