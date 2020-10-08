Рублёв о проигрыше Циципасу на «Ролан Гаррос»: у меня были хорошие шансы

Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над американцем Сэмом Куэрри в матче первого круга турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Думаю, я хорошо играл в первой партии. У меня были хорошие шансы. В важный момент, когда нужно было подавать на сет, я не справился, но это часть игры. Он был готов, отбивал все мячи. Раньше такое происходило со мной: все подавали на сет, а я делал камбэк. Сегодня случилось со Стефаносом: на сет подавал я, и камбэк сделал он. Это часть нашего спорта», — приводит слова Рублёва пресс-служба «Ролан Гаррос».

Он отметил, что играл неплохо, но допускал мелкие ошибки.

«Я вышел в ещё один четвертьфинал, хотя практически вылетел с турнира в первом круге. Над многими вещами мне нужно работать, во многом прибавить. Сейчас подходящий момент, чтобы этим заняться и подготовиться к следующему сезону», — добавил российский теннисист.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Рублёв проиграл Стефаносу Циципасу со счётом 7:5, 6:2, 6:3.

Ранее сообщалось, что Тарпищев назвал выступление Медведева главным разочарованием на «Ролан Гаррос».