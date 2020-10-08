Тарпищев назвал выступление Медведева главным разочарованием на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российских теннисистов в мужском одиночном разряде на турнире серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Рублёв попал в десятку — это здорово, он очень прибавил в этом сезоне, хотя работы ещё непочатый край, но десятка мирового рейтинга — достижение. Хачанов выступил в свою силу, и надо учитывать, что три месяца во время пандемии он был без игровой практики в Москве. Медведев разочаровал, не был готов к первому кругу, к серьёзному противнику — по психологии матча он просто пропал в игре. Медведев стал нашей главной неудачей на турнире», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл венгру Мартону Фучовичу (4:6, 6:7, 6:2, 1:6), Карен Хачанов в четвёртом круге уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу (6:4, 6:3, 6:3), а Рублёв в четвертьфинале потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса (7:5, 6:2, 6:3).

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