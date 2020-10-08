Джокович признался, что испытывает проблемы со спиной и шеей

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«У меня есть проблема с шеей и плечом. Но я не хочу раскрывать все карты, потому что продолжаю выступление на турнире. Я почувствовал себя плохо еще на разминке, это продолжалось и после начала игры. Но этот факт не должно умалять заслуг Пабло, потому что в течение полутора партий он был хозяином положения, а у меня не было энергии. Ноги работали плохо. В этом матче мы оба могли выиграть, даже если этот матч завершился в четырех сетах, все было очень плотно», — цитирует Джоковича L’Équipe.

В полуфинале Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Ранее Джокович обыграл Карреньо-Бусту в четвертьфинале «Ролан Гаррос».