Джокович обыграл Карреньо-Бусту в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
- Reuters
- © Susan Mullane-USA TODAY Sports
Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 в пользу Джоковича. Матч продлился 3 часа 11 минут.
В полуфинале турнира сербский теннисист сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
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