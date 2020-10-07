Джокович обыграл Карреньо-Бусту в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Reuters

© Susan Mullane-USA TODAY Sports