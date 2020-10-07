Джокович обыграл Карреньо-Бусту в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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Первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
Джокович обыграл Карреньо-Бусту в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • Reuters
  • © Susan Mullane-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 в пользу Джоковича. Матч продлился 3 часа 11 минут.

В полуфинале турнира сербский теннисист сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Тарпищев прокомментировал вылет Рублёва с «Ролан Гаррос».

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