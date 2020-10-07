Тарпищев прокомментировал вылет Рублёва с «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции.
Тарпищев прокомментировал вылет Рублёва с «Ролан Гаррос»
  • © Martin Bureau
  • AFP

«Рублёв просто не восстановился. Он еле-еле вытянул прошлый матч. По сути, это первый турнир Большого шлема, где он играл так много — пять сетов. Слишком короткое время на восстановление. Он везде ошибался по чуть-чуть: здесь аут, там не добежал. Ругать его нельзя, эти две недели он провёл здорово и вошёл в десятку, по моим подсчётам. Может ли он попасть на Итоговый турнир? Здесь надо много считать. Надо хорошо отыграть в Санкт-Петербурге — там есть возможность 500 очков заработать, плюс Париж. В целом турнир можно занести в актив. У нас два человека в десятке, один в двадцатке», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

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