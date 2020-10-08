Фигуристы Мишина и Галлямов пропустят этап КР в Москве из-за коронавируса
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- РИА Новости
По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, которые передаёт РИА Новости, причиной пропуска парой соревнований стало выявление коронавирусной инфекции у Галлямова.
«Они садятся на карантин», — добавил функционер.
Второй этап Кубка России пройдёт в Москве 10—13 октября.
Ранее Ирина Роднина допустила, что снятие Медведевой с этапа Кубка России в Москве может быть тактическим ходом.