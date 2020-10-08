Фигуристы Мишина и Галлямов пропустят этап КР в Москве из-за коронавируса

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, пропустят второй этап Кубка России, который пройдёт в Москве.

© Владимир Песня

РИА Новости

По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, которые передаёт РИА Новости, причиной пропуска парой соревнований стало выявление коронавирусной инфекции у Галлямова. «Они садятся на карантин», — добавил функционер. Второй этап Кубка России пройдёт в Москве 10—13 октября. Ранее Ирина Роднина допустила, что снятие Медведевой с этапа Кубка России в Москве может быть тактическим ходом.