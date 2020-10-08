Фигуристы Мишина и Галлямов пропустят этап КР в Москве из-за коронавируса

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, пропустят второй этап Кубка России, который пройдёт в Москве.
Фигуристы Мишина и Галлямов пропустят этап КР в Москве из-за коронавируса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, которые передаёт РИА Новости, причиной пропуска парой соревнований стало выявление коронавирусной инфекции у Галлямова.

«Они садятся на карантин», — добавил функционер.

Второй этап Кубка России пройдёт в Москве 10—13 октября.

Ранее Ирина Роднина допустила, что снятие Медведевой с этапа Кубка России в Москве может быть тактическим ходом.

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